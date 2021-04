Après une première augmentation mensuelle des salaires pour l’ensemble des personnels hospitaliers de 183 euros net entrée en vigueur fin 2020, place à l’étape 2 du Ségur de la santé . Ce lundi 12 avril 2021, Olivier Véran, le ministre de la Santé a annoncé une revalorisation salariale pour le personnel soignant (infirmiers, aides-soignants, etc.) et les professionnels médico-techniques et de la rééducation (kinésithérapeutes, orthophonistes, manipulateurs radio, etc.).

Ségur de la santé : quels seront les nouveaux salaires des soignants ?

Dans un premier temps, seuls les professionnels travaillant pour la fonction publique hospitalière seront concernés. Pour eux, la revalorisation commencera à partir du 1er octobre 2021. Ainsi, un aide-soignant percevra 228 euros net par mois de plus en début de carrière. Et en fin de carrière, son salaire atteindra mensuellement 2 954 euros net contre 2 303 euros jusqu’à présent.



Reconnaître l’engagement des soignants aujourd’hui, et susciter les vocations de demain. C’est l’engagement du #SégurDeLaSanté.



J’ai annoncé ce jour aux syndicats et organisations professionnelles la revalorisation des carrières pour plus de 500 000 soignants paramédicaux en ????????. — Olivier Véran (@olivierveran) April 12, 2021

Les 16 700 infirmiers spécialisés profiteront également de ces revalorisations salariales. Au bout d’un an de carrière, ils passeront de 1 532 euros à 1 760 euros net. Le coup de pouce sera encore plus visible en fin de carrière : + 651 euros net. Les 153 000 infirmiers en soins généraux, quant à eux, verront leur salaire augmenter de 290 euros net en début de carrière et de 536 euros net avant leur départ en retraite.

Autres chiffres à noter, en fin de carrière, les 2 600 masseurs-kinésithérapeutes toucheront 576 euros de plus et les 14 700 cadres de santé, 394 euros supplémentaires.