Les demandes de logement sociaux sont nombreuses et l’aboutissement peut parfois prendre du temps. Le nouveau site internet du ministère de la Cohésion des Territoires vise à simplifier toutes vos démarches. Depuis la création d’une demande de logement jusqu’à son suivi ou son renouvellement , tout est désormais réalisable en ligne et même depuis votre téléphone portable . Un tour d’horizon de cette démarche simplifiée dans cet article.

A savoir, le portail est conçu pour aller vers une démarche totalement dématérialisée . D’ailleurs, les délais de validation de votre dossier seront beaucoup plus courts en réalisant votre démarche en ligne (5 jours ouvrés maximum pour une demande dématérialisée contre 1 mois en format papier). Il est même possible de réaliser chaque étape de votre demande depuis votre smartphone. Le site prévoit également la mise en place, à l’avenir, d’un pré-remplissage automatique pour certaines de vos données personnelles.

Si toutefois vous ne trouvez pas la réponse à vos interrogations, le site vous indique comment faire une demande par téléphone, par mail ou par tchat. Dans le cas où vous ne disposeriez pas de matériel informatique, il est également possible d’effectuer votre demande de logement social à l’aide du formulaire CERFA 14069 et de vous rendre dans plus de 1 600 guichets disponibles en France.

Tout d'abord vous pouvez créer votre compte sur le site internet ou vous connecter via France Connect. Pour réaliser une première demande de logement social, commencez par préparer vos pièces justificatives d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour), de revenus et de ressources pour l’ensemble de votre foyer (bulletins de salaires, quittances de loyer et avis d’imposition). L’instruction de votre dossier peut requérir des pièces complémentaires. Vous pouvez d’ores et déjà préparer les pièces d’identité de tous les membres de votre foyer.



La seconde étape consiste à remplir le formulaire en ligne. Il est important de renseigner de manière exhaustive les 4 rubriques comportant les informations suivantes :

vos informations personnelles ;

le descriptif de votre logement actuel ;

la motivation de votre demande ;

le descriptif du logement souhaité.

Le site vous permet d’enregistrer votre demande, même incomplète. Nous vous conseillons de procéder à cet enregistrement dans les meilleurs délais car celui-ci va immédiatement déclencher l’ancienneté de votre dossier. Les services compétents vont procéder à la vérification de votre identité. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail, avec un numéro unique attribué à votre demande. Ce numéro est à conserver. Il vous permettra de suivre l’avancement et de réaliser le renouvellement de votre demande de logement social, en ligne. Il faut savoir qu’un dossier complet renforce votre demande. Finalisez-le au plus vite.