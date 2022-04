C'est confirmé, ce vendredi 15 avril, la hausse automatique du SMIC 2022 sera de 2,65 % au 1er mai. Il ne s’agit pas d’une surprise, puisque l’augmentation se calque sur le niveau de l’inflation. Selon les chiffres publiés par l’ Insee ce jour, elle a atteint 4,5 % en mars sur un an. À combien s’élèvera le SMIC horaire brut et net dans quelques semaines ?

Inflation et hausse automatique du SMIC : ce qu’il faut savoir

L’inflation poursuit sa hausse depuis 2021, entraînant sur son passage des revalorisations automatiques du SMIC. Pour rappel, il avait augmenté de 0,9 % le 1er janvier 2022. Actuellement, le SMIC s’élève donc à 1 603,12 € brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 1 269,03 € net. Quant au montant du SMIC horaire, il est de 10,57 € brut et 8,37 € net.

Compte tenu de la progression de l’indice des prix à la consommation, l’Insee prévoyait déjà le 16 mars dernier une hausse automatique d’environ 32 € brut par mois d’ici fin juin 2022. Si le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait alors confirmé une revalorisation, il laissait entendre que le SMIC augmenterait de 25 € net avant l’été.

Les chiffres de l’Insee sont finalement tombés ce 15 avril, annonçant une augmentation des prix à la consommation inédite. En mars 2022, l’inflation a en effet atteint 4,5 % sur un an. Et selon ces mêmes résultats, elle est de 2,65 % pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes entre novembre 2021 et mars 2022. Cette flambée va donc entraîner une seconde revalorisation automatique du SMIC en 2022.

Bon à savoir : le SMIC est revalorisé chaque année au 1er janvier afin de tenir compte de l’inflation. L’article 3231 du Code du travail prévoit également une augmentation automatique en cours d’année sur décision du gouvernement ou lorsque l’indice des prix à la consommation a progressé d’au moins 2 % par rapport à l'indice retenu lors de la dernière revalorisation.