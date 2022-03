Le SMIC va-t-il être augmenté pour la troisième fois en moins d’un an ? C’est en tout cas ce qu’anticipe l’INSEE dans une note de conjoncture publiée ce mercredi 16 mars.

Pour rappel, le SMIC peut être revalorisé de trois manières différentes. Le montant du salaire minimum est ainsi augmenté chaque début d’année en prenant en compte deux paramètres : l’inflation mesurée chez les 20 % des foyers les plus pauvres et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (SHBOE). C’est pour cette raison que le 1er janvier dernier, le SMIC horaire brut est passé de 10,48 euros à 10,57 euros.

Le gouvernement peut également choisir d’augmenter le revenu minimum légal en faisant « un coup de pouce » ; le dernier remonte au 1er juillet 2012. Enfin, une dernière revalorisation est possible dès lors que « l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du dernier montant du SMIC », stipule le Code du travail.