SNCF : un appel à la grève en Île-de-France ce lundi 21 juin

Ce lundi 21 juin, une mobilisation des cheminots est attendue en Île-de-France. Plusieurs syndicats, dont la CGT, l’UNSA, la CFDT et SUD-Rail ont appelé à la grève le même jour. Leurs revendications varient, mais ont tout de même un point commun : l’ouverture à la concurrence. « La coupe est pleine », a protesté SUD-Rail dans un tract.

Selon les syndicats, le mouvement de grève sera très suivi. En conséquence, la SNCF a d’ores et déjà prévenu les usagers que le trafic en Île-de-France du RER D et des lignes J, L, R sera fortement perturbé lundi. La compagnie préconise même aux voyageurs de « reporter leurs déplacements et de vérifier la circulation de leurs trains avant de se rendre en gare ». Les conducteurs de RER et trains de banlieue ont la possibilité de se déclarer grévistes jusqu’à demain. En conséquence, la SNCF invite les usagers qui ne peuvent reporter leurs trajets à anticiper leurs déplacements la veille à partir de 17 heures via l’application Île-de-France Mobilités, l’Assistant SNCF ou encore le site transilien.com.