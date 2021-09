Pas de consultation, ni de visite à domicile, ni de téléconsultation . Depuis 8 heures, les 63 associations de SOS Médecins ne sont plus joignables. Dans un communiqué, la fédération d’associations de médecins libéraux annonce que cet arrêt total durera 24 heures.

Les raisons de la grève de SOS Médecins

Cette journée d’action a été décidée début septembre. En cause : les moyens alloués à la visite à domicile qui restent « insuffisants au regard des besoins des Français et du vieillissement de la population ». Ainsi, comme le rappelle la fédération, depuis 15 ans, l’indemnité de déplacement qui s’élève à 10 € pour les visites de jour n’a pas connu d’évolution.

Pour cette raison, de moins en moins de médecins continuent à effectuer des visites à domicile. Et selon la fédération, cela a plusieurs conséquences : une augmentation du nombre de patients qui se rendent aux urgences qui « accroît l’engorgement » de ces établissements, « une hausse du coût de la prise en charge » et cela « complique le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ».

Par ailleurs, les 1 300 praticiens de SOS Médecins sont également remontés contre le dernier accord signé fin juillet entre l’Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux qui prévoit une rémunération de 70 € pour les médecins traitants qui se déplacent chez leurs propres patients de 80 ans et plus au motif d’une « visite longue ». Autrement dit, les spécialistes de santé travaillant au sein de SOS Médecins sont exclus de cette revalorisation.