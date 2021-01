Depuis le samedi 16 janvier 2021, le quotidien des Français est de nouveau bouleversé. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé deux jours plus tôt un avancement du couvre-feu à 18 heures . Il est ainsi interdit de circuler librement jusqu’à 6 heures. Une question demeure : peut-on faire son plein d’essence pendant le couvre-feu ?

La dérogation vaut aussi lors d’ une convocation judiciaire, pour des soins qui ne peuvent pas être réalisés à distance ou encore pour prendre un train, un avion ou un bus lors d’un long trajet. Enfin, les deux derniers motifs de déplacement dérogatoire concernent l es personnes en situation de handicap et les participations à des missions d’intérêt général.

Sur l’ attestation de déplacement dérogatoire figurent huit motifs pour sortir de chez soi entre 18 heures et 6 heures. Il est ainsi possible de se rendre sur son lieu de travail ou d’y revenir. Récupérer ses enfants à l’école ou chez la nounou fait également partie des motifs de déplacement, tout comme promener son animal de compagnie dans un rayon d’un kilomètre.

Faire son essence pendant le couvre-feu est possible si…

« Oui, il est possible de réaliser un plein d’essence après 18 heures », nous a-t-on répondu. Mais uniquement dans une seule situation : « que la station essence soit sur le chemin du retour de son lieu de travail ». En clair, sortir de chez soi après 18 heures seulement pour faire son essence est interdit.

Une autre question peut se poser : en plus de son plein d’essence, peut-on acheter un produit dans les boutiques des stations-service ? Cette fois-ci, la réponse est oui, mais pas n'importe quel type d'article. Contacté, le service communication de Total rappelle qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes restrictions que les autres commerces et que les stations-service doivent rester ouvertes pour les consommateurs qui ne sont pas soumis au couvre-feu. Le site du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ajoute qu'il est possible d'acheter des denrées alimentaires à emporter ou encore du matériel sanitaire pour les usagers de la route. En revanche, l'achat de produits alcoolisés après 18 heures est prohibé.

Et en cas de contrôle par les forces de l’ordre, quelle attestation faudra-t-il montrer ? Comme vous revenez de votre lieu de travail, vous devez présenter une attestation fournie par votre employeur ou avoir rempli l’attestation de déplacement dérogatoire et coché la première case.



Pour rappel, si vous ne pouvez pas présenter une attestation valable, vous risquez une amende de 135 euros. Ça fait cher le plein d’essence.