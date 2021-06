Ce mardi 15 juin 2021, David Belliard, adjoint de la mairie de Paris, a présenté la grande réforme du stationnement, un engagement important de la campagne d’Anne Hidalgo. La mesure phare risque de ne pas plaire à tous les Parisiens. En effet, le stationnement des motos et scooters dans la capitale ne sera plus gratuit à partir de 2022.

Stationnement : fin de la gratuité pour les deux-roues en 2022

La grande réforme du stationnement est aux portes de Paris. David Belliard a confirmé hier plusieurs engagements pris lors de la campagne d’Anne Hidalgo. Ainsi, la moitié des places de stationnement de la ville, soit entre 60 000 et 65 000, seront bel et bien transformées pour plus de sécurité et pour répondre à des enjeux écologiques et sanitaires. À leur place, des pistes cyclables, trottoirs, espaces végétalisés et terrasses devraient voir le jour.

Désencombrer l'espace public, renforcer l'accessibilité, nous adapter aux mobilités plus propres, faciliter le travail des professionnels : le #stationnement change à Paris !



Quelques changements majeurs à dérouler



[1/9] pic.twitter.com/jA3OTNXsDa — David Belliard (@David_Belliard) June 15, 2021

Autre annonce importante de l’adjoint au maire : les motos et scooters ne bénéficieront plus de la gratuité. Dès 2022, les conducteurs de deux-roues devront donc payer le stationnement au sein de la capitale. Le but de cette mesure : désencombrer l’espace public. Seuls les propriétaires de deux-roues électriques ne sont pas concernés par la fin de la gratuité.

Quid du prix de stationnement pour les motos et les scooters ? Concrètement, les usagers paieront le stationnement deux fois moins cher que pour une voiture, un deux-roues occupant moins d’espace sur la voie publique. De plus, les résidents pourront profiter de tarifs préférentiels en souscrivant une carte de stationnement au prix de 22,50 euros par an, et 0,75 euro la journée. La Ville de Paris s’est également engagée à proposer un pass deux-roues motorisés à destination des travailleurs qui habitent en banlieue. Le détenteur aura la possibilité de choisir son parking qu’il paiera 90 euros par mois lorsqu’il se situe en zone 1 (Ier au XIe arrondissement), ou 70 euros par mois en zone 2 (XIIe au XXe arrondissement). En outre, il bénéficiera de réductions dans plus d’une centaine de parkings.