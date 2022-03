Le Premier ministre, Jean Castex, était l’invité du JT de 13h sur TF1. Il a répondu en direct aux questions de Jacques Legros et a évoqué le calendrier de levée des restrictions sanitaires. Avec moins de 24 000 hospitalisations, dont 2 000 patients en réanimation, la situation sanitaire s’améliore en France « grâce à nos efforts collectifs », a précisé Jean Castex. Une amélioration qui permet d’envisager la suspension du pass vaccinal et la fin du port du masque dans la plupart des lieux. Faisons le point sur les derniers allègements sanitaires décidés hier à l’Élysée.

À partir du 14 mars, le pass vaccinal sera bel et bien suspendu partout où il s’applique. Cela concerne les lieux de loisirs et de culture (cinémas, théâtres, salles de spectacle et de concert, salles de sport, bibliothèques, etc.), les bars et restaurants, les foires et salons professionnels, ainsi que les avions, TGV et remontées mécaniques dans les stations de ski. Les Français n’auront donc plus besoin de présenter leur pass, soit leur certificat de vaccination ou certificat de rétablissement , pour accéder à ces lieux.

À la même date, le port du masque ne sera plus obligatoire dans tous les lieux où il est encore requis. Pour rappel, le masque n’est plus indispensable dans les lieux soumis au pass vaccinal depuis le 28 février, sauf dans les transports (avion, bus, train, etc.), les téléphériques et les funiculaires. Et il n’est plus exigé en extérieur depuis le 2 février. En revanche, l’obligation du port du masque demeure dans tous les lieux clos non soumis au pass vaccinal, soit en entreprise, dans les magasins, les écoles, les hôpitaux et les Ehpad.

En clair, élèves et salariés pourront tomber les masques dès le 14 mars. Et les Français n’auront plus besoin de le porter dans les magasins.

Une exception est toutefois à noter, puisque le port du masque restera indispensable « dans les transports collectifs de voyageurs » même après le 14 mars, a nuancé Jean Castex. De même, il devra être conservé dans les hôpitaux et les Ehpad.

Enfin, questionné sur la candidature d’Emmanuel Macron à la présidentielle, Jean Castex n’a donné aucune indication. Sera-t-elle annoncée ce vendredi 4 mars dans la presse régionale ?