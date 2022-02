À partir de ce 1er mars, sauf en cas de refus des deux parents, l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires servira d’intermédiaire dans le cadre des versements de pensions. Concrètement, cet organisme, géré par la MSA et la CAF , prélèvera directement la somme sur le compte de la personne devant la payer pour la reverser à l’autre parent.

Les cantines, les restaurants ainsi que les restaurants d’entreprise devront indiquer à compter de ce mardi l’origine des viandes d’agneau, de mouton, de porc et de volaille . Dans les faits, l’étiquetage devra préciser le pays d’élevage et le pays d’abattage, ou simplement le pays d’origine s’ils sont identiques.

Et à l’inverse, les pochettes de New Special cut L en 55 grammes et en 60 grammes diminuent de 10 centimes, coûtant dès ce mardi respectivement 25,20 euros et 27,50 euros. Notons également que les tarifs ne changent pas pour la majorité des paquets.

Certaines marques de tabac augmentent leur prix à partir de ce 1er mars 2022. Ainsi, les paquets de 20 cigarettes de Maya Green Spirit Paper Filter, de Maya Spirit 100 % Tabac Paper Filter, de Maya Green 100 % Tabac Paper Filter et de Maya Green Spirit passent de 9,70 euros à 9,80 euros. Même hausse de 10 centimes pour les 30 unités d’ Elixyr red xxx (14,50 euros désormais), alors que le paquet Villa Zamorano R Cigar Can contenant 5 cigares va coûter 32 euros (hausse de 1 euro).

À partir de ce mardi 1er mars, le Contrat d’engagement jeune remplacera le dispositif Garantie jeunes . Concrètement, les 18-25 ans qui n’ont pas de travail, et qui ne sont ni en études, ni en formation pourront se faire accompagner par un agent Pôle emploi ou un conseiller de la Mission locale. L’objectif : définir un projet professionnel et trouver un emploi.

Les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler dans Toulouse

Après Paris, Reims ou encore Grenoble, la ZFE (Zone à faible émission) entrera en vigueur à Toulouse à partir de ce mardi 1er mars. Concrètement, les véhicules et poids lourds Crit’Air 5 ou non classés ne pourront plus circuler dans la ville rose et dans une partie de Colomiers et de Tournefeuille.

Cependant, les véhicules professionnels du déménagement, les véhicules de collection ou encore les camions-citernes bénéficient d’une dérogation. La liste entière a d’ailleurs été publiée par la Métropole.