La possession d’un bien implique le paiement de taxes, notamment de la taxe foncière, dont le montant peut être important. Elle est due à la fois sur les propriétés non bâties et sur les propriétés bâties. Lors de l’achat d’un logement, il ne faut pas l’oublier et la prendre en compte dans son budget. Toute exonération ou réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumise à conditions. Quelles sont-elles ?