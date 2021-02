En France, la réglementation encadre les tarifs des trajets en taxi . Le 29 décembre 2020, un arrêté publié au JO récapitule ceux qui s’appliqueront tout au long de l’année 2021. Impactés par la crise sanitaire, l’Union nationale des taxis (UNT) et d’autres syndicats avaient demandé le gel des prix. La requête a été entendue par le gouvernement et aucune augmentation importante n’est à déplorer.

Le coût d’une course prend en compte trois principaux éléments : la prise en charge du passager, le prix au kilomètre et le prix horaire. Leur montant ne peut excéder un certain plafond précisé chaque année au sein de l’arrêté. En 2021, les plafonds sont les mêmes que l’année précédente, soit :

Dans la ville de Lyon, un supplément de 2 € pour une réservation immédiate ou 4 € pour une réservation à l’avance est requis. Les suppléments des taxis niçois, cannois et antibois sont les mêmes, peu importe la réservation : 4 € à Nice et 3 € à Cannes et Antibes.

Les passagers qui montent dans un taxi parisien doivent s’acquitter d’un supplément s’élevant à 4 € lorsque la réservation est immédiate et 7 € lorsqu’elle est effectuée à l’avance. De plus, un supplément de 4 € est demandé à chaque passager dès le moment où ils sont cinq à monter dans le véhicule. Partout ailleurs, ce même supplément « passager » ne coûte que 2,50 € par personne.

Les tarifs forfaitaires pour les courses en lien avec les aéroports

Forfaits à Paris

Des tarifs forfaitaires s’appliquent pour les courses des taxis parisiens vers et depuis les aéroports d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils n’ont pas changé par rapport à ceux pratiqués en 2020.

Le trajet entre l’aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite coûte 37 € et celui entre Paris-Orly et Paris rive gauche revient à 32 €.

La course entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris rive droite, et celle entre Paris-Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche, sont plus chères, respectivement 53 € et 58 €.

Forfaits à Nice

Les taxis effectuant des trajets en provenance et à destination de l’aéroport de Nice Côte d’Azur se réfèrent aux tarifs forfaitaires suivants :

85 € pour la course entre l’aéroport de Nice Côte d'Azur et Cannes ;

95 € pour celle entre l’aéroport de Nice Côte d'Azur et Monaco ;

32 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Nice-centre ;

72 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Cap d'Antibes.

En comparant avec 2020, une augmentation de 5 € est à noter pour deux villes : Cannes et Monaco.

Forfaits à Toulouse

Enfin, les taxis qui desservent l’aéroport de Toulouse Blagnac pratiquent des tarifs différents selon la zone de la ville, soit :