De plus, « si vous êtes pris en train de griller un feu rouge tout en tenant votre téléphone, vous perdrez d’un seul coup sept points et cumulerez deux amendes de 135 euros chacune », a précisé David Julliard, l’adjoint au délégué interministériel à la Sécurité routière dans Le Parisien. 4 points pour le feu rouge, 3 points pour le téléphone. Il en sera de même pour les refus de priorité, le défaut de clignotant, le non-respect d’un passage pour piéton, la traversée d’une ligne continue ou pour un excès de vitesse.

Depuis le 22 mai 2020, tout conducteur qui commet une infraction au Code de la route tout en utilisant son téléphone portable se verra retirer son permis de conduire immédiatement pour une durée initiale de 72 heures . Ensuite, le préfet pourra décider d’une suspension de permis pour une durée de 1 à 6 mois, voire d’un an en cas d’accident . L’automobiliste devra passer devant une commission médicale pour le récupérer, en plus de la lourde amende et des points retirés.

« Retenez-vous » de téléphoner au volant

Le message de l’association Prévention routière aux conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant est simple : « Retenez-vous ».

Elle égrène inlassablement les mêmes conseils de bon sens depuis longtemps : « Mettez votre téléphone en mode silencieux et placez-le hors de portée de vue » pour éviter d’être tenté. Le GPS doit être programmé avant de démarrer et il est conseillé de se servir d’un « socle adapté » pour qu’on puisse le voir facilement en conduisant. Si vous appelez quelqu’un et vous rendez compte que cette personne est en train de conduire, rendez-lui service et « mettez fin, de vous-même, à la conversation. »