À partir du 3 janvier 2022, les salariés devront faire du télétravail au moins 3 jours par semaine « pour les postes qui le permettent », a rappelé Élisabeth Borne, ce jeudi 30 décembre sur LCI. « Nous préconisons 4 jours quand c’est possible », a-t-elle ajouté. Mais concrètement, que prévoit le protocole sanitaire en entreprise ?

Que dit le nouveau protocole sanitaire en entreprise ?

Le ministère du Travail a publié une nouvelle version du protocole sanitaire qui sera applicable dès le 3 janvier 2022. Ainsi, c’est aux employeurs de fixer les règles applicables au télétravail « dans le cadre du dialogue social de proximité » (tout en respectant les obligations fixées par l'État). Il s’agit d’une moyenne à l’échelle de l’entreprise, «&nobreakcertains peuvent faire plus, d'autres moins », a précisé Élisabeth Borne, ce mardi 4 janvier 2022 sur France Info.

L’employeur doit également « revoir l’organisation de l’espace de travail (…) et des tranches horaires de travailleurs » afin de « limiter au maximum les croisements et les regroupements ». Et pour les salariés travaillant sur place, ils doivent pouvoir « disposer d’un espace (leur) permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne. »

Par ailleurs, les réunions qui se déroulent en présentiel doivent être « organisées dans le strict respect des gestes barrières » et l’employeur peut « définir une jauge précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos ».

Enfin, les entreprises qui le souhaitent peuvent proposer à leurs salariés « des autotests dans le respect des règles de volontariat et de secret médical ».