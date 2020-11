« Les partenaires sociaux ont entamé une négociation qui est en cours », a expliqué Jean Castex ce jeudi 26 novembre lors de la conférence de presse. L’objectif est notamment de définir les postes éligibles, délimiter les frais engagés ou encore encadrer les accidents de travail. Un peu plus tard dans la journée, on apprenait qu’un compromis était en bonne voie (seule la CGT a refusé). Ils ont jusqu’au 23 décembre 2020 pour parapher le document. Car pour le moment, seul un accord national interprofessionnel a été signé. Il date de 2005. Et les ordonnances de Macron de 2017 contredisent, en partie, cet accord. Il faut donc mettre à jour les règles juridiques pour ce mode de travail. Alors que dit la loi pour le moment ?