La période estivale approche, de même que les vacances scolaires. Les Français s’apprêtent donc à retrouver les plages, hôtels et campings pour profiter d’une pause bien méritée. Toutefois, la lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit s’adapter pour protéger les vacanciers. Autotests, rétro-tracing, isolement… Quel dispositif de prévention sera prochainement déployé ?

Tester-tracer-isoler : la stratégie évolue pour l’été

« Avec 2 000 à 3 000 cas par jour, ce n'est plus le virus qui nous traque, mais nous qui le traquons », a déclaré Olivier Véran. La stratégie « tester-alerter-protéger » va donc s’adapter pour devenir « tester-tracer-isoler ». L’objectif est de limiter les contaminations pendant l’été, période propice au relâchement.

Des autotests distribués gratuitement

Des autotests seront distribués gratuitement partout en France, dont près de 2 millions sur les plages, dans les campings, les hôtels ou les salles de sport. En outre, des kits seront fournis aux employeurs, aux colonies de vacances et aux centres de loisirs. Et 500 000 arriveront dans les préfectures pour les personnes en situation de précarité.

« Il ne s’agit pas de remplacer les tests PCR ni les tests antigéniques, mais d’ajouter une maille supplémentaire à notre filet », a précisé le ministre de la Santé.

Dépistages olfactifs : lancement des expérimentations

Des chiens renifleurs seront mis à contribution au cours d’une expérimentation dans un port et un aéroport. Depuis plusieurs mois, des expériences sont déjà en cours pour mesurer la capacité des chiens à détecter la Covid-19. Si les expérimentations sont une réussite, le dispositif sera étendu cet été. « On a désormais la preuve que ça marche dans la vraie vie grâce aux résultats très prometteurs obtenus par les équipes de recherche et l’AP-HP », a souligné Olivier Véran.

De nouveaux référents Covid

De nouveaux référents Covid feront leur apparition pour accompagner les vacanciers. Au total, 2 000 « médiateurs lutte anti-Covid » seront mis à contribution et pourront se charger du dépistage, des enquêtes sanitaires ou fournir des conseils et une aide pour les personnes tenues de s’isoler.

Le rétro-tracing généralisé à partir de juillet

Le « traçage à la japonaise&nobreak» devrait bientôt s’imposer en France. Pour l’instant, les cas contacts d’une personne positive à la Covid-19 sont identifiés sur les dernières 48 heures pour les personnes symptomatiques et les 7 derniers jours pour les asymptomatiques. Le rétro-tracing permettra de remonter plus loin, soit jusqu’à 10 jours avant le test positif. De plus, l’Assurance maladie a promis de réaliser une enquête sanitaire plus approfondie afin de débusquer toutes les personnes exposées au virus.