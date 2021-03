Un peu de salive dans un flacon et le tour est joué. Après les enfants de la zone A la semaine dernière, la campagne de tests salivaires a commencé ce lundi 1er mars pour les élèves de la zone C. Et pour accélérer le nombre de dépistages à réaliser, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a promis ce mardi 2 mars 2021 de recruter des étudiants.