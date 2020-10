Le ministère de l’Intérieur a mis en place une téléprocédure destinée à faciliter les démarches des étudiants étrangers. En test depuis le 17 septembre 2020, elle leur offre la possibilité de demander le renouvellement d’un titre de séjour en ligne et donc de poursuivre avec plus de simplicité leurs études en France.

Un titre de séjour pour étudier en France

Les étudiants étrangers souhaitant réaliser une partie de leur cursus en France doivent souvent obtenir un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) mention « étudiant ». Il est valable entre 4 mois et 1 an sous condition d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. À la fin de l’année, l’étudiant peut décider de poursuivre ses études sur le territoire après acquisition d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle étudiant.

Les étudiants étrangers sont tenus de faire valider leur visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) dès leur arrivée en France et disposent pour cela d’un délai de 3 mois. La procédure est intégralement dématérialisée et requiert peu de temps. De plus, elle est obligatoire pour rester en règle et revenir en France après un déplacement.

Toutes les formalités relatives à l’obtention et le renouvellement d’un visa ne sont pas faciles à comprendre et donc à entreprendre. Dans de nombreuses universités françaises, un bureau d’accueil, aussi appelé Welcome Desk, rassemble une équipe chargée de l’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers. Leurs membres disposent d’une ligne téléphonique dédiée et prodiguent des conseils, en particulier sur les démarches administratives.