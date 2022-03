La reconnaissance des droits des femmes est le résultat d’un long combat. Alors pour célébrer les acquis et les avancées au fil du temps, une Journée internationale des droits des femmes a été instaurée par les Nations unies en 1977. Chaque année, elle est l’occasion de se mobiliser en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de faire le point sur la situation.

Pourquoi la Journée des droits des femmes est-elle célébrée le 8 mars ? Les femmes sont à l’honneur partout dans le monde le 8 mars, date marquant la Journée des droits des femmes. Elle trouve son origine dans une série de manifestations qui ont eu lieu en Europe et en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Dès 1909, les États-Unis décident d'organiser le dernier dimanche de février le Woman’s Day. Quelques années plus tard, en 1910, la journaliste Clara Zetkin lance un appel invitant les femmes à créer une Journée internationale pour revendiquer le droit de vote. Elle est alors célébrée pour la première fois en 1911 en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. Progressivement, d’autres pays suivent comme la Russie qui instaure une « Journée internationale des ouvrières » en 1914. Mais il faut attendre 1977 pour que les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes.

Quand la France a-t-elle reconnu le 8 mars comme Journée des droits des femmes ? La France célèbre la Journée internationale des droits des femmes depuis le 8 mars 1982. Une initiative portée par la ministre déléguée aux droits des femmes, Yvette Roudy. Et pour marquer l'évènement, le président de la République, François Mitterrand, a tenu un discours à l’Élysée devant 450 femmes de milieux socioprofessionnels différents. « Ni la législation ni l’action gouvernementale ne suffiront. Les femmes elles-mêmes et leurs organisations doivent pouvoir agir concrètement pour faire respecter leurs droits », a-t-il clamé.

Où en est l’égalité dans le monde du travail ? Comme le précise la loi du 22 décembre 1972, le salaire des femmes doit être égal à celui des hommes « pour un même travail ou un travail de valeur égal ». Pourtant, les inégalités dans le milieu professionnel demeurent. Selon une étude de l’Insee, les femmes gagnent encore 22 % de moins que les hommes. De même pour la retraite puisqu’elles touchent 24 % de moins. Afin de combattre les inégalités salariales, le gouvernement impose aux entreprises d’au moins 50 salariés de publier un « index d’égalité femmes-hommes » qui s’accompagne d’une note sur 100. Cette année, une moyenne de 86 sur 100 est atteinte, soit un point de plus que l’an dernier. Et pour les 16 entreprises qui cumulent les mauvaises notes, le gouvernement a prévu des pénalités, dont une amende pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale. Un autre point a été soulevé par la Défenseure des droits, ce lundi 7 mars : celui des salariées enceintes trop souvent victimes de discrimination au travail. « Nous rendons encore un nombre trop important de décisions où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité, ou dont la période d'essai est rompue, car elles sont enceintes », a alerté Claire Hédon dans un communiqué. La route est donc encore longue en matière d’égalité dans le monde professionnel.

Quels évènements pour la Journée internationale des droits des femmes 2022 ? Cette journée est marquée par de nombreux évènements et actions en France et dans le monde, qui voient le jour sous l’impulsion de collectifs et d’associations. C’est le cas des manifestations qui vont avoir lieu dans plusieurs villes de France, notamment la grève féministe organisée à Paris. Le départ sera donné à 14h00 gare du Nord pour un défilé en direction de l’Hôpital Tenon. Expositions, spectacles et tables rondes sont également au programme afin de sensibiliser le public. Par ailleurs, les collectifs féministes appellent les femmes à arrêter de travailler dès 15h40, heure à partir de laquelle elles ne sont, symboliquement, plus payées. Le parcours de la #GreveFeministe est enfin là !

