Mon train va-t-il être annulé ? Cette question, de nombreux voyageurs se la posent alors que la SNCF a annoncé qu’à partir de ce lundi 10 janvier 2022 10 % des TGV et 20 % des Intercités ne circuleront pas. En cause : la baisse des réservations dues à la 5e vague ainsi qu’à une partie des agents SNCF qui sont touchés par la Covid ou cas contacts et qui doivent rester à l’isolement.

Par ailleurs, il est aussi possible de savoir si votre train est annulé en utilisant le moteur de recherche de la SNCF .

Selon un porte-parole de la SNCF interrogé par Le Parisien , aucun train de nuit ne devrait être supprimé, « 90 % des TER » devraient circuler et le trafic des Transilien devrait être « quasi normal ». En revanche, en moyenne « moins de 10 % » des Eurostar partiront.

S’ils choisissent de se faire rembourser, le virement s’effectue sur le compte associé à la carte bancaire qui a été utilisée lors du paiement. Comptez un délai de 3 à 7 jours en fonction des banques. Par ailleurs, il est également possible de se faire rembourser en espèces .

Les voyageurs concernés par une annulation de train auront deux options : prendre un autre train ou obtenir un remboursement intégral de leur billet. Et pour indiquer leur choix, ils devront aller en gare ou dans une boutique SNCF. Ils pourront également effectuer cette procédure en composant le 3635 ou en se rendant le site de la SNCF.

Est-il interdit de manger à bord des trains ?

Pour monter à bord d’un TGV, d’un Intercités à réservation obligatoire et d’un Ouigo, tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans et 2 mois doivent présenter un pass sanitaire valide.

Autre information à connaître : dans les trains, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

Enfin, depuis le 3 janvier, la vente de boissons et de nourriture est interdite à bord de chaque train. Toutefois, les voyageurs peuvent « retirer (leur) masque et le remettre tout de suite après » s’ils ont un « besoin impératif de boire et de manger », a précisé sur BFM TV Jean-Baptiste Djebbari, le ministre chargé des Transports.