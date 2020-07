L’affaire concernait une secrétaire commerciale qui avait été surprise à travailler dans la boutique de cadeaux et de bibelots qu’elle avait créée secrètement, alors que son médecin lui avait prescrit plusieurs arrêts de travail consécutifs. L’employeur soutenait avoir subi un préjudice en versant à sa secrétaire un complément aux indemnités journalières payées par la Sécurité sociale et l’avait licenciée pour faute grave.

Un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Les arguments de l’employeur n’ont pas convaincu la Cour de cassation. En effet, les hauts magistrats ont indiqué que pour justifier d’un licenciement, l’activité exercée pendant la suspension du contrat de travail doit créer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Or, dans cette situation, le préjudice ne peut résulter du fait que celui-ci ait versé à sa secrétaire un complément de salaire pendant l’arrêt de travail. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Le licenciement prononcé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision rendue par la juridiction aurait été différente si le salarié avait travaillé pour une société concurrente à celle de l’employeur. Un tel manquement constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié.