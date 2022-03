De plus en plus de Français disposent d'un composteur leur permettant de transformer les biodéchets en une matière qui peut ensuite être utilisée pour nourrir le sol. Mais le gouvernement entend accélérer le mouvement en rendant le compostage obligatoire. Car aujourd'hui, un tiers de la poubelle contient des déchets destinés au compost, pointe du doigt l'association Zero Waste France.

Pourquoi rendre le compostage obligatoire en 2024 ? Le tri des déchets organiques deviendra obligatoire pour les professionnels, les collectivités locales, les industriels et les particuliers à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, tous les citoyens devront se mettre au compostage, soit disposer d'un bac pour trier les restes de repas et les épluchures de fruits et légumes. Cette disposition issue de la loi anti-gaspillage de 2020 a pour but de valoriser des déchets qui perdent toute leur utilité en partant à la poubelle. Actuellement, 85 kg de ces biodéchets sont jetés aux ordures par an et par habitant. Une fois à la décharge, ils sont traités et dépollués, voire même incinérés. Un procédé à faible valeur ajoutée, alors que les déchets organiques auraient pu servir. En effet, le compostage permet la création d’une matière fertilisante, le compost, utilisable pour enrichir les sols. Par ailleurs, les biodéchets peuvent aussi être convertis en biogaz, une énergie renouvelable, par la méthanisation. C’est pour tous ces bienfaits que le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la gestion séparée des biodéchets dès 2024.

« Le compostage est facilement mis en œuvre, ce qui permet une gestion locale limitant les transports de déchets », précise le site de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Le tri des biodéchets peut se faire de plusieurs manières. Car il n’est pas toujours facile de faire du compost en appartement.

Faire du compost chez soi Tout d’abord, les citoyens ont la possibilité de composter eux-mêmes leurs déchets organiques, soit les déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, marc de café, restes, etc.) et de jardin (tonte de pelouse, feuilles mortes, mauvaises herbes, etc.). Attention, certains éléments ne sont pas compostables comme l’ail et les oignons, les restes de viande ou les produits laitiers. Un tiers des Français possèdent à l'heure actuelle un bac à compost, qui doit être rempli à 50 % de déchets humides comme les épluchures et 50 % de déchets secs comme les feuilles mortes. Ceux qui disposent d’un jardin peuvent ensuite l’utiliser comme engrais.