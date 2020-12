Combien de vœux pouvez-vous formuler ?

Vous ne pouvez pas formuler plus de 10 vœux sur Parcoursup. Concrètement, un vœu est une demande d’inscription pour une formation définie. Par exemple, si vous souhaitez vous inscrire en BTS Métiers de la Chimie. Et pour vous donner le plus de chances d’intégrer cette formation, vous pouvez choisir plusieurs établissements (BTS Métiers de la Chimie de Lyon, BTS Métiers de la Chimie de Paris, BTS Métiers de la Chimie de Grenoble). À chaque fois que vous renseignez un nouvel établissement, il s’agit d’un sous-vœu. Et vous pouvez au maximum faire 20 sous-vœux.