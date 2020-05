Certaines auto-écoles dissimulent des frais interdits dans le prix du forfait du permis de conduire. Une pratique déjà pointée du doigt par certaines associations de consommateurs, comme l’UFC que choisir. Afin d’éviter ces abus, le gouvernement impose aux auto-écoles de faire signer aux candidats un contrat type indiquant le détail du prix à payer, et ce dès le 1er juin 2020. Cette mesure devrait permettre de faire baisser le tarif proposé. Voici de quoi il en retourne.

Vers la fin des abus des auto-écoles

Selon Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances, il faut compter en moyenne 1 700 euros pour passer son permis de conduire en France. Cependant, il est compliqué de savoir ce qu’il se cache derrière ce montant. Selon une enquête réalisée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) en 2018 sur environ 1 000 auto-écoles ayant déjà été signalées par les consommateurs, près de la moitié présentaient des abus sur les contrats et 52 % présentaient des anomalies sur les tarifs proposés.

En effet, certaines auto-écoles imposent un nombre d’heures de conduite démesurées, réclament des frais administratifs interdits, etc. Nombre de candidats en ont accusé le coup.

Des mesures ont déjà été mises en place pour réduire le tarif global du permis de conduire, comme la conduite sur simulateur, l’enseignement sur véhicules à boîte automatique, l’attribution d’une aide de 500 euros aux apprentis, ou encore la gratuité de l’apprentissage et de la première présentation au Code de la route pour les jeunes volontaires au SNU (Service national universel).

Afin de continuer sur cette ligne de conduite et d’éviter les frais suspicieux, le gouvernement exige la mise en place d’un contrat type dès le 1er juin prochain. Conçu par un groupe de travail du CNC (Conseil national de la consommation), toutes les auto-écoles du pays devront obligatoirement soumettre ce document à la signature des futurs candidats.