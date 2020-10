L’autorité publique peut intervenir pour protéger les droits et libertés d’autrui

En l’espèce, une femme était placée sous tutelle et un mandataire judiciaire avait été désigné en qualité de tuteur. Ce dernier avait demandé au juge que le frère de la majeure protégée soit interdit de visite, son comportement perturbant son état mental. En effet, l’intéressée souffrait de troubles graves de la personnalité et du comportement et l’attitude de son frère, qui se montrait omniprésent et dirigiste, avait pour effet de parasiter sa prise en charge.

Dans son arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation précise que le droit au respect de la vie privée, inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme, n’empêche pas l’autorité publique d’intervenir pour protéger l’intérêt d’un majeur protégé. Ainsi, le juge peut demander la rupture des relations de l’intéressé avec un proche dès lors que celles-ci entraînent une perturbation des soins.