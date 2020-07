Le propriétaire qui laisse faire les nuisances est responsable à titre de complice

En l’espèce, le propriétaire d’un logement contestait sa condamnation pour « complicité d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ».

Au moment des faits, les policiers avaient constaté que depuis l’intérieur du domicile d’un voisin, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens provenant du logement le plus proche. La police n’ayant pas cherché à identifier les auteurs de l’infraction, son propriétaire avait été déclaré coupable de complicité de tapage nocturne et écopé d’une amende de 300 euros. L’occupant officiel des lieux a néanmoins contesté cette décision en soutenant que pour être complice, il faut faire un acte positif et intentionnel.