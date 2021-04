Depuis plus d’un an, l’épidémie de Covid-19 a bouleversé le quotidien de millions de salariés. Alors que certains ont pu poursuivre leurs tâches professionnelles, d’autres ont dû être placés en chômage partiel. Et ces derniers s’interrogent sur la possibilité de continuer à travailler pour leur employeur, voire pour une autre entreprise. Alors, qu’ont-ils le droit de faire ?