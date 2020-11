Le gouvernement réitère son soutien au secteur agricole, et en particulier aux saisonniers qui rencontrent des difficultés de logement en raison du contexte sanitaire. Depuis le 1er avril 2020, ce soutien prend la forme d’une aide de 150 euros. Quelles sont les démarches à réaliser pour l’obtenir ? Est-elle renouvelable ?

Cette aide est mensuelle et s’élève à 150 euros . Elle est renouvelable dans la limite de 600 euros et peut donc être perçue pour aider à financer le loyer pendant 4 mois .

La demande d’aide s’effectue par le biais d’Action Logement. Pour cela, il est tout d’abord nécessaire de télécharger, compléter et parapher le dossier disponible en ligne. En plus de celui-ci, plusieurs pièces justificatives sont requises dont :

la copie d’une pièce d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité ;

la copie de la déclaration d’affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA) obtenue sur demande auprès de l’employeur ;

un Relevé d’identité bancaire (RIB) ;

la copie du bail, de la convention d’occupation ou autre document justifiant le paiement d’un loyer ;

la copie des quittances de loyer et bulletins de salaire sur la période.

Le salarié peut aussi consulter le service social de l’entreprise ou la plateforme SOS loyers impayés pour en savoir plus au sujet du dispositif ou obtenir un accompagnement dans la démarche. Pour information, il est possible de formuler une demande au plus tard 6 mois après la date de début du contrat.

D’autres aides existent et ont pour but d’épauler les Français en cette période difficile : l’aide au paiement du loyer pour les salariés, l’aide exceptionnelle de solidarité ou encore le dispositif de chômage partiel.