La lutte antidrogue, une promesse de campagne d’Emmanuel Macron

Lorsqu’il était encore candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron avait promis la mise en place de cette amende forfaitaire, principalement destinée à lutter contre la consommation de cannabis. Cette mesure a ensuite été votée par le Parlement en novembre 2018 et vient compléter l’arsenal législatif dont dispose la police.

« L’amende forfaitaire (...) va permettre aux forces de l’ordre et aux magistrats de se concentrer sur la lutte contre le trafic, plutôt que de consacrer leur temps à des procédures chronophages liées à la répression de la consommation de stupéfiants », a déclaré dans un communiqué Éric Poulliat (LREM), l’un des députés à l’initiative de cette mesure.

Comme l’expliquait en 2018 Christophe Castaner le ministre de l’Intérieur, cette nouvelle sanction permettra de mettre un terme à la « dépénalisation de fait » qui s’applique souvent pour la consommation de cannabis et « une réponse pénale plus rapide et plus ferme, et plus systématique ».