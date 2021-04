Aide à domicile : une augmentation qui atteint 15 %

Concrètement, une aide à domicile de catégorie A, c’est-à-dire le plus faible échelon, et sans ancienneté sera augmentée de 33,50 euros brut par mois et atteindra 1 573 euros mensuels. Avec 10 ans d’ancienneté, le même salarié touchera mensuellement 227 euros de plus par rapport à aujourd’hui, soit 1 749 euros.

Par ailleurs, les salariés qui sont titulaires du DEAES (Diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social) de catégorie B et qui viennent d’être recrutés verront leur salaire mensuel croître de 300 euros brut. À partir du 1er octobre 2021, ils percevront 1 892 euros par mois. Le même salarié avec 6 ans d’ancienneté touchera 1 974,50 euros par mois, soit une hausse de 274 euros.