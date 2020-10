Une aide financière pour les entreprises et les associations

Les entreprises et les associations embauchant un salarié disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pourront désormais bénéficier d’une aide allant jusqu’à 4 000 euros durant la première année suivant la signature du contrat de travail.

Toutes les entreprises et les associations sont concernées, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille. L’embauche doit être réalisée entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Le travailleur handicapé doit signer un CDI ou un CDD d’au moins 3 mois, et être rémunéré jusqu’à 2 fois le SMIC.

Pour un CDD de 3 mois, l’entreprise ou l’association recevront une aide financière de 1 000 euros. Ce montant s’élèvera à 2 000 euros pour un CDD de 6 mois, et pourra atteindre les 4 000 euros sur une année à temps plein. L’aide est versée trimestriellement.