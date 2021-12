Une salariée qui critique ses conditions de travail et qui conteste sa rémunération peut-elle être licenciée pour faute grave ? Non, rappelle la Cour de cassation qui précise dans son arrêté que la salariée ne doit toutefois pas tenir de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs .

Selon la salarié, l’entreprise n’avait pas agi « en employeur responsable »

En tout, la salarié avait adressé à son employeur, entre novembre 2021 et janvier 2013, 8 correspondances sous forme de mails ou de lettres recommandées. Dans celles-ci, elle estimait notamment que l’entreprise avait « failli à tous ses devoirs et à aucun moment n'(avait) agi en employeur responsable ».

Elle énonçait également une « gestion de la situation consternante » de la part de l’entreprise et estimait que « tout (avait) été mis en œuvre pour dégrader (les) relations de travail et de confiance (et) pour nuire à la bonne réalisation de la mission ».

Enfin, dans sa dernière correspondance envoyée le 4 janvier 2013, elle écrivait : « vous persistez à arguer que mon temps de travail est de 60 %. (...) Je maintiens ma position : mon temps de travail est de 70 %. (…) Le fait de ne pas me payer mon salaire contractuel depuis plusieurs mois constitue une faute grave de l’employeur. »

Le 13 février 2013, elle était licenciée pour faute grave.