Des billets échangeables et remboursables

Les voyages restent conditionnés à l’évolution de l’épidémie. Alors que le pays est en plein cœur de la troisième vague, les Français sont réticents à l’idée d’organiser leurs vacances. Pour leur permettre de réserver en toute sérénité et afin de relancer le tourisme, la SNCF prolonge les mesures d’échange et de remboursement. Ainsi, les billets TGV Inoui, Ouigo, Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 3 jours inclus avant le départ, pour des voyages entre le 19 avril et le 29 août 2021. Et avant le 18 avril, ils sont échangeables et remboursables jusqu’au dernier moment, sauf pour les Ouigo où l’offre s’achève 1h30 avant le départ.

Vos billets TGV INOUI, OUIGO, INTERCITÉS sont 100% remboursables jusqu'à 3 jours avant départ jusqu'au 29/08 inclus. — ouisncf (@ouisncf) March 30, 2021

« Pour nous et pour nos clients, cela reste important de pouvoir se projeter », a assuré le directeur général des voyages SNCF, Alain Krakovitch, invité au micro d’Europe 1.

La SNCF envisage un trafic habituel pour cet été. À l’heure actuelle, de nombreux trains ont été supprimés, en réponse au confinement instauré dans 19 départements. En outre, la compagnie connaît une importante baisse des réservations, même à l’approche du week-end de Pâques et des vacances de printemps, avec 65 % de clients en moins par rapport à la même période en 2019.