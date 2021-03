La « situation est tendue et préoccupante », a alerté le ministre de la Santé en préambule de son discours. 21 000 nouveaux cas par jour en moyenne sont recensés. Et si la hausse observée ces dernières semaines est freinée grâce aux mesures de confinement le week-end et le maintien du couvre-feu, la pression sanitaire reste forte dans plusieurs régions.