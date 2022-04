Après les 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées, les personnes de 60 ans et plus vont désormais pouvoir recevoir une 4e dose de vaccin contre la Covid. Une nouvelle injection qui « n’est pas obligatoire », a indiqué Olivier Véran ce jeudi 7 avril sur RTL. Notons que les Français concernés devront attendre 6 mois après leur dernière injection.

4e dose : le risque d’hospitalisation, de réanimation et de décès réduit de 80 %, selon Olivier Véran

« On sait qu’une deuxième vaccination de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80 % le risque d’hospitalisation, de réanimation et de décès », a précisé Olivier Véran. Avant d’ajouter : « Même si ce risque est moins élevé aujourd’hui qu’il l’était avec les variants précédents et lorsqu’il n’y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut le réduire par quatre, donc on le propose ».

« Et ça répond également à une demande d’un certain nombre de nos concitoyens, qui bien qu’ils n’aient pas 80 ans, se disent le virus circule beaucoup en ce moment, je serais plus rassuré si je pouvais avoir un rappel », a également expliqué le ministre de la Santé.

Pour rappel, les 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles effectuer cette 4e dose dès 3 mois après leur dernière injection. Selon le ministre de la Santé, ce mercredi 6 avril, 25 000 personnes ont reçu cette nouvelle injection. « Cela veut dire que la vaccination de rappel a plutôt tendance à s’amplifier », a-t-il stipulé.