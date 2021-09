Le vaccin de Johnson & Johnson, administré à plus d’un million de Français, est un vaccin unidose plus facile à conserver que les vaccins Pfizer ou Moderna. Mais la protection conférée par la dose unique est-elle suffisante ? Un rapport de l’ANSM tend à montrer le contraire en révélant des cas d’échec du vaccin et une surreprésentation des patients vaccinés en réanimation. Des analyses plus poussées sont en cours.

À qui s’adresse le vaccin Janssen ? Le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson est le seul vaccin administré en une dose avec une efficacité de 85,4 % contre les formes graves de la Covid-19 et de 66,9 % contre une infection symptomatique. En France, la vaccination avec ce sérum a commencé le 24 août 2021, après avoir obtenu l’aval de l'Agence européenne du médicament (EMA) et de la Haute autorité de Santé (HAS). Le vaccin Janssen s’adresse uniquement aux personnes âgées de 55 ans et plus, qui peuvent se faire vacciner chez leur médecin traitant, auprès d'un médecin du travail, en pharmacie ou encore en cabinet infirmier. Les centres de vaccination ne réalisent pas les injections avec le vaccin Janssen.

Des patients vaccinés admis en réanimation « À ce jour, un nombre important de cas d’échec du vaccin Janssen a été rapporté, avec notamment des formes graves (décès, réanimation) ainsi qu’une surreprésentation des patients vaccinés par Janssen en réanimation dans 2 CHU », a révélé l’ANSM dans son rapport périodique. Pour l’heure, 32 cas d’infection à la Covid-19 ont été recensés, dont 24 cas graves. En outre, 4 décès ont été enregistrés en raison d’une inefficacité du vaccin Janssen. Ces patients, dont l’âge médian est de 68 ans, présentaient « des comorbidités à risque de forme grave », a révélé l’ANSM. Cette dernière a également tiré la sonnette d’alarme concernant le nombre élevé de personnes vaccinées avec Janssen dans les services de réanimation. À Marseille, sur 7 patients possédant un schéma vaccinal complet et tout de même admis en réanimation, 4 ont été vaccinés avec le sérum de Johnson & Johnson. Pour le comité de suivi, il s’agit d’un signal potentiel qui nécessite de mener des investigations supplémentaires.