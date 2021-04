Certaines professions vont devenir prioritaires dans la campagne de vaccination. À partir de ce week-end, l’accès à la vaccination sera facilité pour « certains professionnels » de plus de 55 ans « considérés comme plus exposés à la circulation du virus », a annoncé Jean Castex, le Premier ministre en visite dans un centre de vaccination des Yvelines.

En tout, selon le Premier ministre, 400 000 personnes sont concernées par cette création de nouveaux créneaux qui durera « a minima deux semaines ». Concrètement, elles recevront un message de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle contenant la liste des centres mobilisés à cette occasion. Et sur place, elles devront présenter un justificatif : bulletin de salaire, carte professionnelle, etc.

Campagne de vaccination : quels sont les autres publics prioritaires ?

Depuis le début de la campagne de vaccination, l’exécutif a décidé de prioriser les publics les plus à risques et les plus fragiles. Ainsi, toutes les personnes de plus de 18 ans et souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave peuvent se faire vacciner contre la Covid-19.

De plus, certaines professions sont déjà éligibles, et ce quel que soit leur âge : les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers, les professionnels intervenant auprès de personnes vulnérables, etc.

Rappelons que depuis le lundi 12 avril 2021, l’ensemble des plus de 55 ans peuvent également se faire administrer le sérum. À l’heure actuelle, près de 12 millions de Français ont déjà reçu leur première injection.