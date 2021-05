C’est l’une des mesures phares du Grenelle contre les violences conjugales. La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) et l’État ont signé ce mardi 25 mai 2021 une convention pluriannuelle d’objectifs permettant au 3919 d’être accessible dès la fin du mois 24h/24 du lundi au vendredi et entre 9 heures et 18 heures le week-end. Puis avant la fin du mois d’août 2021, la ligne téléphonique sera accessible 24h/24 et 7j/7.