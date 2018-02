Un public potentiellement influençable

Des réticences ont été émises quant au fait que les personnes handicapées mentales pourraient être influencées dans leur choix de vote. Sophie Cluzel a donc répliqué que « l’influençabilité, c’est ce qu’on a opposé pour que les droits des femmes ne soient réels qu’en 1944 ».

« Charge à nous d’accompagner ces personnes », a-t-elle ajouté. Elle insiste sur le fait qu’il est nécessaire que les informations dont disposent les citoyens, et plus particulièrement les programmes électoraux, soient accessibles et adaptées en langage FALC (Facile à lire et à comprendre) ; méthode « qui existe depuis très longtemps » précise-t-elle.