Depuis 2009, les jeunes de moins de 26 ans peuvent entrer gratuitement dans certains musées et monuments nationaux . Toutefois, cette gratuité est soumise à certaines conditions.

La gratuité des musées s’applique aux jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans, quel que soit leur statut, à condition d’être citoyen ou résident français ou de l’un des 27 États membres de l’Europe. Lorsque vous remplissez cette double condition, vous pouvez bénéficier librement de la découverte de plus de 160 musées français et monuments nationaux.

Dans les musées, sachez que le libre accès ne concerne que les collections permanentes. Les présentations temporaires restent au plein tarif. Notez également que certains sites ne disposent pas de salons permanents et n’exposent que des collections momentanées. Nous vous conseillons donc de vérifier les modalités de fonctionnement d’un lieu avant de vous y rendre.

Comment bénéficier de la gratuité des entrées ?

Pour profiter de l’exonération du ticket d’entrée, il suffit de se présenter à l’accueil du monument ou du musée muni d’un document attestant de votre âge, nationalité et adresse. Cela peut être aussi bien une pièce d’identité, un passeport ou un titre de séjour.