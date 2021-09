Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) interviennent auprès des jeunes en situation de handicap et les aident à s’intégrer dans la vie scolaire. Ce métier qui nécessite écoute, patience et empathie garantit aux élèves qui en ont besoin l’accompagnement adéquat.

En 2021, plus de 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ont pour mission de les aider dans leur scolarité et de favoriser leur autonomie. Quelle est la différence entre AVS et AESH ? Quelles sont les conditions pour postuler ? Comment candidater ? Faisons le point sur ce métier.









AVS et AESH : quelles différences ? Le statut d’AVS (auxiliaire de vie) existe depuis 2005, tandis que celui d’AESH a été mis en place plus tard, en 2014. Dans les faits, les missions et les tâches sont les mêmes entre un AVS et un AESH. Les différences se situent au niveau du contrat, car un AVS travaille sous contrat unique d’insertion (CUI), délivré par Pôle Emploi, tandis qu’un AESH est recruté par l’Éducation nationale. La création du statut d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, par décret publié au JO le 29 juin 2014, avait pour but de sécuriser et valoriser le rôle des accompagnants. Si AVS et AESH ont continué de cohabiter durant quelques années, les AVS avaient vocation à devenir des AESH. En effet, ils peuvent prétendre au statut après 9 mois d’activité. Depuis 2019, le recrutement des AVS a pris fin définitivement.

Quelles sont les missions de l’AESH ? Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), anciennement AVS, sont des agents contractuels de l’État recrutés par contrat de droit public. Les contrats sont d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois, avec la possibilité de décrocher à terme un CDI. Travaillant dans une école, un collège ou un lycée, les AESH appartiennent à la communauté éducative. Ils accompagnent durant le temps scolaire un ou plusieurs élèves en situation de handicap, en fonction de leurs besoins. Ces derniers sont évalués par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui précise également le temps d’accompagnement par semaine. Placés sous la responsabilité de l’enseignant et du chef d’établissement, ils ont pour missions d’aider les élèves à accomplir des gestes du quotidien (se déplacer, communiquer avec les autres, etc.) et faciliter l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles). Les AESH sont répartis en fonction des besoins et des emplois du temps des élèves par les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé). Mis en place en 2019, ils ont été déployés partout en France à la rentrée 2021. En outre, il faut savoir qu’il existe différents types d’aide : l’accompagnant d’élève en situation de handicap à titre collectif (AESH-co), individuel (AESH-i) ou mutualisé (AESH-m). Les AESH-co interviennent dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). Les AESH-i accompagnent, quant à eux, un seul élève scolarisé en milieu ordinaire, qui requiert une attention soutenue et continue. Enfin, les AESH-m peuvent être affectés au suivi de plusieurs élèves en milieu ordinaire. L’intervention d’un AESH est possible sur demande de la famille de l’élève auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La CDAPH se charge ensuite d’étudier le dossier et de déterminer le type d’aide et le nombre d’heures hebdomadaires nécessaires.

Parmi les qualités requises, les AESH doivent avoir une grande capacité d’écoute et d’empathie, de la patience et un intérêt pour le travail en équipe. Les candidats recrutés pour devenir AESH remplissent l’une des conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;

; justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 9 mois dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap ;

dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap ; détenir un titre ou un diplôme au moins de niveau IV (baccalauréat), ou d’une qualification équivalente. Les recrutements sont effectués au niveau des rectorats des académies ou des DSDEN (Direction des services départementaux de l'Éducation nationale). Les AESH bénéficient d’une formation initiale et peuvent également suivre une formation continue. Dans tous les cas, ils reçoivent une formation obligatoire d'adaptation à l'emploi d'une durée de 60 heures. En 2021, plus de 117 000 AESH accompagnent au quotidien des élèves en situation de handicap.