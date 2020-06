Les forces de l’ordre et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) tirent la sonnette d’alarme, car le phénomène du « Ping Call » prend de l’ampleur. En effet, de plus en plus de Français sont victimes de cette arnaque téléphonique qui consiste à appeler un numéro de téléphone en ne laissant sonner qu’une seule fois. Par réflexe, les personnes contactées rappellent leur « correspondant » et tombe sur un numéro fortement surtaxé. Les escrocs n’hésitent pas à utiliser différents stratagèmes pour inciter les consommateurs à rappeler. Faisons le point ensemble sur l’escroquerie du « Ping Call » et les conseils avisés des autorités pour se prémunir de cette arnaque téléphonique.