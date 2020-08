Le cartable, les feuilles, les cahiers, la trousse, l’ardoise, etc. Voici ce que vous pourrez retrouver sur la liste de fournitures scolaires pour la rentrée de septembre. Mais tous ces objets ne sont pas sans danger, ni pour la planète ni pour la santé. Voici comment opter pour une rentrée plus écolo, grâce à des fournitures scolaires plus saines.

Si le matériel de l’année précédente est en bon état de fonctionnement, il est inutile d’en racheter de nouveau. En effet, le cartable peut être utilisé d’une année sur l’autre, tout comme la trousse, certains classeurs, stylos, crayons de couleur, etc.

Cela permet de faire des économies, mais également d’éviter de consommer des produits à usage annuel.

Acheter des fournitures scolaires d’occasion

En surfant sur les sites du marché de l’occasion, vous pouvez à coup sûr trouver des fournitures scolaires neuves avec étiquettes ou en très bon état. L’éventail d’articles est assez large, il va du cartable à la trousse en passant par les traditionnelles blouses de chimie.



De même, certains livres scolaires peuvent se retrouver sur des sites de vente d’occasion. Les associations de parents d’élève aident également les parents désireux de faire des économies à acheter les livres d’occasion des lycéens à des prix plus intéressants.

Bon à savoir : Certaines écoles élémentaires négocient des tarifs de groupes auprès de commerçants de proximité, permettant aux parents d’effectuer une commande groupée à tarif avantageux.

Choisir un matériel robuste et durable

Les éléments de la liste scolaire sont tous ou presque accessibles dans les centres commerciaux. Mais il est aussi possible de les trouver sur internet ou dans des points de vente dits plus « green ».

Dans tous les cas, l’idéal est de favoriser les produits rechargeables plutôt que ceux à usage limité qui sont moins économiques et moins écologiques.



Le plastique reste omniprésent dans les fournitures scolaires

Pochettes en plastique, intercalaires, protège-cahier, feutres, classeurs, etc. Le plastique semble être partout. Mais une fois de plus, il est possible de ne pas en consommer, en optant pour des produits fabriqués avec d’autres matériaux.

Vous pouvez par exemple opter pour des pochettes cartonnées à la place de celles en plastique, des instruments de mesure en métal, plus robustes et durables.

Aussi, sur le principe du furoshiki, il est de plus en plus commun de s’équiper de recouvre-livres et protège-cahiers en tissu. Ces produits offrent l’avantage d’être lavables, réutilisables, économiques (notamment en rouleaux de scotchs) et surtout, ils délestent les parents de la corvée de recouvrir et découvrir les ouvrages à chaque début et fin d’année !



Des produits sains dans la trousse des enfants

Marketing oblige, nombreux packaging sont conçus pour attirer l’œil des enfants, mais sont dangereux pour la santé. En effet, les solvants, peintures, etc. peuvent comporter des risques pour les plus jeunes. Optez pour des produits dont les pictogrammes de danger sont faibles, voire inexistants.

De même, certains logos environnementaux peuvent faire la différence. Lorsqu’il y en a un, cela signifie que la teneur en produits chimiques et solvants est moindre. Il en existe plusieurs tel que :

l’écolabel européen

le label allemand Ange bleu

l’écolabel Nordic

le label NF Environnement

l’écolabel international FSC

le PEFC ou APUR

Apprendre les gestes simples

Dès le plus jeune âge, il est important d’apprendre aux enfants le respect de leur matériel. Les plus jeunes doivent refermer les feutres après utilisation pour qu’ils durent le plus longtemps possible, de même, une feuille de brouillon s’utilise des deux côtés, le cartable ou la trousse ne sont pas des cahiers : on ne dessine pas dessus, etc. Un matériel scolaire respecté voit sa durée de vie allongée.

Veillez également à ne pas acheter plus de fournitures que n’en demande la liste scolaire. Le matériel le plus simple est aussi le plus efficace, inutile d’opter pour des produits trop sophistiqués ou ceux pouvant attirer la convoitise des camarades.