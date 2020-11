Ces missions induisent au quotidien des actions visant à assurer la sécurité des personnes, à maintenir les flux migratoires dans la légalité, à lutter contre les activités illégales, à protéger le pays des menaces, et plus globalement, à prévenir le désordre public.

Plateforme moncommissariat.fr

Les utilisateurs peuvent se connecter à cette plateforme et poser des questions par l’intermédiaire d’une messagerie instantanée. Les périodes de confinement correspondent à une nette hausse des échanges journaliers, jusqu’à 10 fois plus.

En page d’accueil de la plateforme, vous trouverez deux possibilités d’accéder aux informations :

Un menu déroulant à trois entrées selon que vous êtes victime ou désireux d’effectuer un signalement ou, tout simplement, en quête d’information : des liens vous guident vers des sites susceptibles de vous apporter les réponses à vos questions ;

selon que vous êtes victime ou désireux d’effectuer un signalement ou, tout simplement, en quête d’information : des liens vous guident vers des sites susceptibles de vous apporter les réponses à vos questions ; Une fenêtre de messagerie instantanée qui vous permet de poser votre question spécifique et vous met en relation directe avec un agent de police. Une bulle vous précise que cette conversation se fait en mode privé et qu’elle n’est pas enregistrée. Le tchat affiche en priorité un lien vers le téléchargement des attestations de déplacement, un des motifs principaux d’appel de la part des citoyens.

Derrière l’interface, une dizaine d’agents de police spécialement formés à cet exercice, qui se relaient 7j/7 entre 8h et 20h pour répondre à vos interrogations majoritairement liées aux restrictions de circulation.

Mais ils renseignent aussi des usagers confrontés à des difficultés, qui cherchent à porter plainte, signaler des contenus illicites ou dénoncer des escroqueries.

Ce nouvel outil a pour but de limiter les appels au 17 pour ces demandes liées à des situations non urgentes et non dangereuses, qui peuvent être redirigées vers les services adéquats :