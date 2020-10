14 millions d’utilisateurs français, 500 millions dans le monde, LinkedIn est sans contexte la base de données de professionnels la mieux fournie. Il est facile d’y créer un réseau fiable et porteur, afin de multiplier les opportunités. Encore faut-il savoir l’utiliser et user de quelques astuces pour se démarquer face à d’autres candidats. Explications.

LinkedIn est un réseau social particulier. Sur cette plateforme, les professionnels échangent, réseautent, conseillent, recherchent, débauchent et embauchent . Il s’agit du plus grand réseau social professionnel au monde.

Voici quelques conseils pour bien utiliser LinkedIn et créer un profil très attrayant pour les entreprises.

1. Soignez votre profil

Un profil épuré et clair attire plus l’œil qu’une page « fourre-tout ». Votre profil est le premier rapport numérique entre vous et le recruteur potentiel. Il est le reflet de ce que vous êtes dans la vie.

Autrement dit, si votre photo de profil est professionnelle (sans masque et tuba), votre titre percutant et les mots clés bien choisis, vous avez déjà l’assurance d’accrocher un recruteur.

2. L’expérience professionnelle

Ce qui intéresse en premier lieu le recruteur, c’est votre parcours professionnel. La dernière expérience sera la première à être consultée.

Il faut donc bien soigner votre texte, sans trop le détailler, mais en insistant sur des mots importants. En quelques lignes, le recruteur doit comprendre ce que vous pouvez apporter dans son entreprise et avoir envie de vous contacter pour en savoir plus.

3. N’oubliez pas vos coordonnées

Bien que l’on puisse vous contacter via votre profil LinkedIn, n’oubliez jamais d’indiquer vos coordonnées. Il peut s’agir d’un mail, d’un numéro de portable, d’un compte Twitter, etc.

Sans cette information capitale, vous pourriez passer à côté d’un poste. En effet, les recruteurs n’ont pas de temps à perdre. Ils aiment aller à l’essentiel et à profil égal, celui qui aura un numéro de téléphone aura plus de chances d’être contacté.

4. Vos compétences en disent long

Les recruteurs font des recherches basées sur des mots-clés au niveau des compétences. La nouvelle version de LinkedIn ne laisse entrevoir que 3 d’entre elles sur le profil. À vous de bien les choisir de façon à ce qu’elles parlent aux recruteurs. Si vous recherchez un métier de commercial, inutile d’indiquer que vous êtes bon cuisinier. Mieux vaut mettre en avant votre fibre négociatrice, votre contact facile et votre ténacité, par exemple.

Au besoin, allez voir chez des « concurrents fiables » pour savoir ce qu’ils ont indiqué. Recoupez les informations sur plusieurs profils et faites ensuite votre choix pour indiquer vos propres compétences.

5. Soyez actif

Les recruteurs sont sensibles à l’engagement sur les réseaux sociaux. En ce sens, un profil nourri est un profil vivant. Il sera plus intéressant qu’une simple page « morte ». Les articles, images, témoignages, etc. de la presse seront votre meilleur atout pour montrer votre implication dans votre domaine. Ils permettent aussi d’engager le contact et le débat. Il s’agit d’une prise d’initiative très appréciée des recruteurs, qui y voient une implication et une motivation pour le métier en question.

6. Demandez des recommandations

Là encore, il s’agit d’un point très observé par les recruteurs. Les recommandations d’anciens collègues, d’anciens employeurs, de clients, etc. sont toujours les bienvenues. De même, ces derniers peuvent valider les compétences : un moyen de vous démarquer encore plus de vos concurrents.

7. Simplifiez votre URL

Les choses simples sont souvent celles qui fonctionnent le mieux. Sur LinkedIn, il est possible de personnaliser son URL. Évitez les suites de chiffres et optez plutôt pour votre nom et prénom (s’il n’est pas déjà pris). Cela est plus percutant pour le recruteur qui pourrait vous retrouver plus facilement.