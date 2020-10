Le chauffage collectif est un système fréquemment utilisé pour réguler la température dans les immeubles. Tout bâtiment disposant d’un tel système doit comporter une installation qui permet d’individualiser les frais de chauffage et d’eau chaude. Le décret 2020-886 du 20 juillet 2020 en précise les modalités. Le point sur cette mesure en faveur de la transition écologique.

C’est pourquoi le gouvernement a précisé dans l’ article L. 241-9 du Code de l’énergie que « tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif ».

Toutefois, la consommation d’un appartement ne fait pas l’autre. Il y a des paramètres supplémentaires à prendre en compte (étage, surface habitable, exposition, situation familiale, etc.).

Selon l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le chauffage représente en moyenne 62 % des consommations d’énergie dans une habitation.

Quelles sont les installations permettant de mesurer la consommation réelle des occupants ?

Si la distribution du chauffage dans l’immeuble est horizontale, il est possible installer des CET (Compteur d’énergie thermique) à l’entrée du logement. Ces appareils mesurent le débit d’eau et la différence de température entre le départ et le retour de l’eau dans le circuit.

À l’inverse, s’il s’agit d’une installation verticale, il convient de placer des RFC (Répartiteurs de frais de chauffage) électroniques sur chaque radiateur afin de mesurer les différences de température entre le radiateur et la pièce. Idéalement, il est préférable de privilégier les répartiteurs à bi-sonde, car ils mesurent à la fois la température ambiante et la température de surface du radiateur. Par conséquent, ils sont plus précis.

Bien entendu, ces installations doivent être techniquement possibles. Cette réglementation ne concerne donc pas les immeubles :

dans lesquels la manœuvre est techniquement irréalisable

dont la modification entrainerait le changement global de l’installation et un coût supérieur aux bénéfices tirés

Dans les cas où il serait techniquement impossible d’équiper l’immeuble de CET ou de RFC, un arrêté sera bientôt publié afin de préciser les dispositifs alternatifs susceptibles d’être employés.

Tous ces appareils de mesure doivent être mis en service au plus tard le dimanche 25 octobre 2020. Après cette date, tous les appareils de mesure installés seront relevables par des télé-relevés, système permettant de lire à distance les données des compteurs d’énergie (eau, électricité, gaz). Il est important de préciser que l’ensemble des appareils sera relevable par télé-relève à partir du 1er janvier 2027.