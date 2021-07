En France, le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 juin 2021 et permet notamment d’accéder à des rassemblements ou des évènements de plus de 1 000 personnes. Face à la progression du variant Delta et la menace d’une quatrième vague, Emmanuel Macron a récemment annoncé l’extension du pass sanitaire à de nombreux établissements accueillant du public. Un point sur ce document devenu incontournable.

Pour faire simple, ce document est une preuve sanitaire . Grâce à lui, son détenteur peut prouver qu’il a bel et bien été vacciné contre la Covid-19, qu’il a récemment effectué un test se révélant négatif ou qu’il s’est rétabli après avoir été infecté. Ce sésame vers la liberté est nécessaire pour accéder à certains lieux et facilite les passages aux frontières. Il ne se limite d’ailleurs pas au territoire national. En effet, le pass sanitaire européen , aussi appelé certificat européen, est entré en vigueur le 1er juillet et permet à celui qui le détient de voyager au sein de l'Union européenne.

L’obligation du pass sanitaire ne s’appliquera pas immédiatement pour les adolescents de 12 à 17 ans . Ils en sont exemptés jusqu’au 30 septembre 2021. Ils bénéficient ainsi d’un délai supplémentaire pour compléter leur schéma vaccinal. Un sursis est aussi accordé aux salariés des lieux et établissements recevant du public , tenus de posséder un pass sanitaire pour travailler, de sorte qu’ils n’aient pas besoin de réaliser des tests à répétition. Ils ont jusqu'au 30 août pour obtenir leur pass. Ces derniers devront néanmoins avoir reçu leur première dose de vaccin au plus tard le 1er août.

Le pass sanitaire est exigé dès l’âge de 12 ans en France , ce qui correspond à l’âge recommandé pour effectuer un test PCR. Pour rappel, la vaccination des 12-17 ans est autorisée avec le vaccin Pfizer-BioNtech depuis le 15 juin 2021. Une exception existe toutefois pour la Corse et l’outre-mer où le pass sanitaire est demandé pour toutes personnes de plus de 11 ans. Les enfants âgés de 11 ans, non éligibles à la vaccination, devront donc présenter un test PCR ou antigénique.

Dans quels lieux est-il obligatoire ?

Depuis le 9 juin, la présentation du pass sanitaire est obligatoire pour participer à un rassemblement ou un évènement accueillant plus de 1 000 personnes. Comme l’a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution, l’usage du pass sanitaire sera étendu à tous les « lieux de loisirs et de culture » (théâtres, cinémas, musées, parcs d’attractions, salles de concert, salles de sport, bibliothèques, etc.) rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet. De plus, un décret publié au JO le 19 juillet 2021 précise que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire à partir de cette date. Localement, le préfet de département pourra toutefois revenir sur cette décision.

Début août, le pass sanitaire deviendra obligatoire dans les cafés et les restaurants (y compris pour l'accès aux terrasses), hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, transports (avions, trains et cars) pour des trajets de longue distance. Et cette liste est susceptible de s’allonger. En revanche, il ne sera pas exigé pour entrer dans les lieux de culte. Les centres commerciaux échappent eux aussi au pass sanitaire, sauf si les préfets décident localement de l'imposer.

En étendant son usage, le gouvernement souhaite inciter à la vaccination qui battait de l’aile ces dernières semaines. Depuis l’annonce de l’élargissement du pass sanitaire, plus de trois millions de rendez-vous ont été pris sur toutes plateformes confondues.