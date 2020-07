Les accidents liés aux baignades ont tendance à se multiplier au cours la période estivale. Pour prévenir les risques d’accident, l’agence nationale de Santé publique invite la population à observer la plus grande vigilance et rappelle par la même occasion les précautions à prendre pour « Se baigner sans danger ». Un point sur les principales recommandations à suivre pour éviter les noyades.

À noter que les baigneurs sont aussi invités à s’informer sur la qualité de l’eau de leur zone de baignade et d’en tenir compte, notamment pour éviter tout risque pour leur santé. Ils trouveront à cet effet des panneaux d’informations à proximité des sites. Le ministère des Solidarités et de la Santé met également à leur disposition un site internet leur permettant de prendre connaissance, en temps réel, de la qualité de l’eau des zones de baignades.

Enfin, en présence d’enfants , une plus grande vigilance est de mise. Il est important de les avoir constamment à l’œil et de ne jamais les laisser seuls , même s’ils sont équipés d’articles de protection (brassards, bouées, gilets).

Puis avant de s’aventurer au loin, le baigneur doit être certain d’ avoir un bon niveau de natation , car la nage en milieu naturel est plus difficile qu’en piscine et il faut être sûr de pouvoir revenir sur la terre ferme.

Les conseils à suivre en cas de danger imminent survenu en mer

Avant toute chose, il est conseillé de garder son calme et de se laisser porter par le courant et les vagues. Cela permet au baigneur de se préserver et de ne pas trop s’épuiser. En cas de fatigue, les autorités recommandent aux nageurs de s’allonger sur le dos pour dégager leurs voies respiratoires. Ils peuvent ainsi se reposer et demander de l’aide.

À noter que pour passer une vague, la meilleure solution reste de plonger dessous avant qu’elle n’atteigne sa zone d’impact.