Lancé il y a un peu plus de 10 ans, le prêt étudiant garanti par l’État permet de financer ses études sans l’aide de ses parents et sans devoir fournir une preuve de revenus. Découvrez les caractéristiques de cet emprunt.

Le crédit peut être remboursé de manière différée , c’est-à-dire une fois que l’étudiant a terminé sa scolarité et est entré dans la vie active. Un remboursement partiel pendant les études peut également être envisagé.

Ce prêt permet aux étudiants sans condition de ressources et sans caution parentale ou d’un tiers d’ emprunter une somme d’argent destinée à financer leurs études . Le prêt étudiant garanti par l’État est soumis aux règles applicables aux crédits à la consommation. L’emprunteur dispose ainsi d’un délai de rétractation de 14 jours.

Démarches pour prétendre à un prêt étudiant garanti par l’État

L’étudiant doit faire une demande de prêt auprès d’une des banques partenaires du dispositif : Société Générale, Banque Populaire, Crédit Mutuel, CIC, Caisse d’Épargne.

L’État se porte garant à hauteur de 70 % (hors intérêts) auprès des banques partenaires, par le biais de BPI (Banque publique d’investissement) France.

Les établissements partenaires ont un pouvoir d’appréciation dans le choix final des bénéficiaires. Ils décident s’ils accordent le prêt et sous quelles conditions. Il n’est pas exigé que l’étudiant soit client pour contracter un prêt garanti par l’État. Toutefois, certaines banques limitent le nombre de crédits qu’elles octroient pendant l’année. Dès lors, il est conseillé de faire une demande le plus tôt possible.