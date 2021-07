L’exonération des frais de scolarité présente un avantage de taille pour les apprentis. Néanmoins, se loger et se déplacer représentent un coût considérable pour les jeunes en contrat d’apprentissage dont la rémunération ne dépasse pas le SMIC. C’est pourquoi il existe de nombreuses aides pour couvrir une partie de certains frais. Quelles sont ces aides ?

Certaines régions font profiter les apprentis d’un coup de pouce financier. Le montant des aides et leurs conditions d’attribution varient d’un secteur à l’autre. Renseignez-vous auprès de votre conseil régional pour savoir si ce type de dispositif existe et connaître les démarches pour en profiter.

Sous certaines conditions, les apprentis peuvent toucher la prime d’activité versée par la CAF. Il faut être majeur, résider en France, assumer seul au moins un enfant, ou avoir une rémunération mensuelle supérieure à 952,74 € net . Le montant de la prime d’activité varie en fonction de la composition du foyer et des ressources prises en compte par la CAF. Il faut déclarer ses ressources tous les 3 mois et prévenir la CAF de tout changement de situation.

Les parents peuvent continuer à percevoir des allocations familiales pour leur enfant en contrat d’apprentissage jusqu’à ses 20 ans. C’est possible si la rémunération mensuelle de l’apprenti ne dépasse pas 55 % du SMIC. Pour continuer à toucher les allocations, les revenus doivent être déclarés tous les trimestres à la CAF.

Les parents d’enfants de moins de 18 ans en contrat d’apprentissage peuvent bénéficier de l’ allocation de rentrée scolaire (ARS). Néanmoins, les revenus perçus par l’apprenti doivent être inférieurs ou égaux à 78 % du SMIC net. Les parents doivent déclarer à la CAF que l’enfant de plus de 16 ans est en contrat d’apprentissage pour la rentrée prochaine.

Les apprentis de moins de 30 ans peuvent bénéficier de l’ aide MOBILI-JEUNE ® dispensée par ACTION LOGEMENT. Cette subvention est versée tous les mois pendant un an et permet de payer une partie du loyer. Elle est cumulable avec la garantie VISALE ® pour trouver gratuitement un garant, avec l’ AVANCE LOCA-PAS S® pour l’avance sur le dépôt de garantie, ainsi qu’avec l’ aide MOBILI-PASS ® pour aider à financer l’installation dans le logement.

Une aide personnalisée au logement (APL) peut être attribuée aux locataires en contrat d’apprentissage. Lors du calcul de l’aide au logement, la CAF se base sur les revenus d’apprentissage des 12 derniers mois. Un simulateur permet de tester son éligibilité et de connaître à titre indicatif le montant de l’APL.

Des aides à la mobilité

Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis peuvent obtenir une aide forfaitaire de 500 euros pour financer leur permis B. Le montant est versé en une seule fois et peut être cumulé avec d’autres aides. Pour remplir le dossier de demande d’aide au financement du permis de conduire B, l’apprenti doit s’adresser à son CFA.

La carte « élèves et apprentis » de la SNCF, la carte Avantage jeune, ainsi que l’abonnement TGV MAX permettent de voyager à tarif réduit. Les apprentis de moins de 26 ans et résidents en Île-de-France peuvent quant à eux opter pour le forfait Imagine’R. Ce forfait leur donne la possibilité de voyager autant de fois qu’ils le souhaitent en Île-de-France en prenant le bus, le métro, le tramway, le RER et le TER. La carte jeunes européenne donne accès à de nombreuses réductions sur les transports aux moins de 30 ans.